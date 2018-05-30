Gomis: Teklifler var, G.Saray'la konuşacağız

İlk sezonu için, "Daha iyi bir hayal mümkün olamazdı" diyen Gomis, "Kendim dahi bu kadar güzel bir hikaye yazamazdım" dedi.

"TEKLİFLER VAR"

Galatasaray'da çok mutlu olduğunu söyleyen Gomis, "Hem bireysel hem takım olarak mükemmel bir sezon geçirdik. Her güzel şeyin bir sonu vardır ama umarım bu son mümkün olduğunca geç gelir." dedi.

Kendisine gelen teklifler olduğunu kaydeden golcü oyuncu, "Galatasaray'da eşsiz bir tecrübe yaşıyorum. Teklifler var, kulüp ile oturup konuşacağım" diye konuştu.

Fransa Milli Takımı'na çağrılıp çağrılmaması konusuna değinen Gomis, "Ben yalnızca bir oyuncuyum. Fransa Milli Takımının başında bir teknik adam var ve aldığı kararlara saygı duyulması gerekiyor. Kendim için yedek listenin yedeğiyim diyebilirim. Milli Takım için her zaman müaitim, her zaman arayabilirler. Eğer bir kuaföre yahut bir limon satıcısına dahi ihtiyaç duyarlarsa onlar için burada olduğumu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

"BEN BİLE DAHA GÜZEL HİKAYE YAZAMAZDIM"

Galatasaray'daki ilk sezonu için daha iyi bir hayal mümkün olamayacağını vurgulayan 32 yaşındaki oyuncu, "Üstelik, 30 milyon taraftarın sevgilisi oldum. Kendim dahi bu kadar güzel bir hikaye yazamazdım. Şampiyonluk, kariyerimde eksik olan parçaydı. Daha öncesinde çok gol attığım ve büyük takımlar da oynamışlığım olmuştu fakat ilk kez bu sevinci tattım ve şampiyonluk golünü attım." sözleriyle yaşadığı mutluluğu dile getirdi.