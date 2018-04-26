Gomis: Trabzon'a attım sıra Beşiktaş'ta

Bafetimbi Gomis, Beşiktaş'a özel olarak hazırlanıyor…

Bu sezon Süper Lig'de attığı 27 golle son yılların en skorer forveti olan Fransız oyuncu, Beşiktaş derbisinde bir gol bulursa Alex'e ait olan rekoru egale edecek.

2 GOL ATARSA TARİHE GEÇECEK

Bafe, eğer iki gol atarsa, Süper Lig tarihinin en çok gol atan yabancı futbolcusu olacak.

Henüz F.Bahçe ve Beşiktaş derbilerinde gol atamayan yıldız futbolcu bu kez iddialı.

TRABZON'A ATTIM SIRA BEŞİKTAŞ'TA

Beşiktaş derbisine rekor kırmak için çıkacak olan Gomis'in takım arkadaşlarına, "Trabzonspor'a gol attım. Şimdi sıra Beşiktaş'ta… Hafta sonu Beşiktaş'a atıp rekoru kıracağım" dediği belirtildi.