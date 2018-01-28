Gomis: Türk halkına karşı hile yapamam

Galatasaray'ın golcü oyuncusu Bafetimbi Gomis, Süper Lig'deki Osmanlıspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Gomis, attığı golden çok 3 puanın önemli olduğunu söylerken, sezon sonu Başakşehir'den liderliği alıp şampiyon olmak istediklerini dile getirdi.



İşte Bafetimbi Gomis'in maç sonudaki sözleri:



''Golden daha önemlisi takımın başarısı. 3 puan hem bizim için önemliydi, hem de rakiplerin baskı altında hissetmesi için önemliydi. Bu yüzden mutluyuz.''

TÜRK HALKINA KARŞI HİLE YAPAMAM

''Bütün hafta boyunca sakatlığımla ilgili terapistlerle çalıştım. Fransa'dan terapist geldi, onunla da çalıştım. Galatasaray ile olan ilişkim para ilişkisi değil, bunu vurgulamam gerekiyor. Sadece Galatasaray değil, Türk milleti de bana çok iyi yaklaştı. Onlara karşı hile yapamam. Bu para olayı değil, bir sakatlıktı.''





ŞAMPİYON OLACAĞIZ

''Zor bir maçtı. En iyi maçlarımızdan değildi. Fatih Terim ile yeni bir sistem, yeni bir oyun düzeni var. Bunu yapıyoruz. Bir de şuna bakmak lazım, iyi bir yenilmezlik serimiz var. Umarım bunu devam ettirip sezon sonunda Başakşehir'den birinciliği alıp şampiyon olacağız.''



Bafetimbi Gomis, Osmanlıspor'a karşı attığı golün ardından yaşadığı sevinçle de hakkında çıkan iddialara mesaj gönderdi. Gomis golü attıktan sonra 'para' işareti yaparak, 'Bu değil' şeklinde bir mesaj gönderdi ve daha sonra armayı gösterdi.