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Gomis Türkiye'de çok mutlu

Geçtiğimiz sezon ligde attığı 29 golle rekorları alt üst eden Gomis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma "Bu ülkede olduğum her gün için çok mutluyum" notunu düştü.

Gomis Türkiye'de çok mutlu
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Sezonun tamamlanmasıyla birlikte, ''Galatasaray'da kalacak mı, gidecek mi?'' sorularının sorulduğu Gomis için, son zamanlarda da yıllık ücretini beğenmediği için Galatasaray'da antrenmanlara çıkmadığı yönünde iddialar ortaya atılıyordu.

BU ÜLKEDE OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM

Bugün yaptığı paylaşımda, ''Bu ülkede olduğum her gün için çok mutluyum'' yazan ve paylaşımının sonuna Türk bayrağı simgesi de koyan futbolcu, hakkında çıkartılan ''Gidecek'' iddialarını da yalanlamış oldu.

Bafetimbi Gomis geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda sarı kırmızılı formayla 38 maçta, 32 gol-6 asistlik performans ortaya koymuştu.

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