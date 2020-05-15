Gomis: Türkiye'nin en büyüğü Galatasaray

TRT World'ün Instagram hesabında yaptığı canlı yayına konuk olan Gomis, Türkiye ve Galatasaray'a ilişkin konuştu.

''TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ G.SARAY''

Sarı-kırmızılı ekibe gelmeden önce Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de görüştüğünü söyleyen Fransız futbolcu, Galatasaray'ın hep daha önde olduğunu belirtti.

34 yaşındaki golcü, ''Galatasaray benim için Türkiye’nin en büyük kulübü. Fenerbahçe ya da Beşiktaş’ı destekleyenlere saygı duyuyorum ama benim için Türkiye’nin en büyüğü Galatasaray. Galatasaray’a gelmeden önce Beşiktaş ve Fenerbahçe ile görüştüm. Ama Galatasaray benim için hep önce geldi. Çünkü Avrupa’daki başarıları ve bir çok unvanı Türkiye’de alan ilk kulüp.'' ifadelerini kullandı.