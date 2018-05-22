Gomis: Valbuena beni tebrik etti

Futbol kariyerinde ilk kez şampiyonluk mutluluğu yaşayan Bafetimbi Gomis, hem Galatasaraylılara hem de Fenerbahçeliler başta olmak üzere tüm futbol camiasına önemli mesajlar verdi...

İşte Hürriyet gazetesine konuşan Gomis'in sözleri:

KARİYERİMİN EN GÜZEL ANLARI

Şampiyonluk nasıl bir duygu?

"Her zaman dendiği gibi en güzel şeyler en son yaşanır. Geçmişte bana Türkiye’ye gelip kariyerimin en güzel anlarını burada yaşayacağımı söyleseler inanmazdım. Bu, beklentimin ötesinde bir durum oldu. Hem gol rekoru kırdım hem de şampiyonluğu elde ettim. Ailem ve ben çok hızlı bir şekilde adapte olduk."

G.SARAY MARSİLYA'YA BENZİYOR

Sen Marsilya ile özdeşleşmiş bir oyuncusun. Marsilya ile G.Saray’ı karşılaştırır mısın?

"Fransız takımları arasında G.Saray’a en çok benzeyen takım Marsilya. Orada oynamış olmam G.Saray’da başarılı olmamı sağladı aslında. Ancak itiraf etmeliyim ki, G.Saray’da yaşadıklarım çok özel anlar ve bunu tüm kariyerim boyunca hiçbir yerde yaşamadım. G.Saray’da yaşadıklarım bir hayal, bir peri masalı, eşsiz bir hikaye… Sene başında bana G.Saray ile nasıl bir hikaye yazmak istediğimi sorduğunuzda hiçbir şekilde cevap veremezdim. Ama aldığım sonuç yazılabilecek en güzel hikayenin sonucu idi. İstanbul’a geldiğimde insanların beni karşılaması, atamadığım 3 penaltıdan sonra bana yazdıkları mesajlar…"





TÜRK HALKI YANIMDA DURDU

‘Üzülme, ağlama’ diye destek verdiler

"Daha önce oynadığım kulüplerde 3 penaltıyı kaçırsam insanlar beni eleştirirlerdi. G.Saray’da öyle olmadı. Türk taraftarlar destek mesajları gönderdi. Başta da Fatih Terim hocamız beni çok fazla destekledi. Üzülmememi telkin eden, ağlamamamı söyleyen mesajlar bir tek Türk halkının atacağı mesajlardı. Sadece G.Saray taraftarı değil bütün Türk halkı yanımda durdu. Bu çok etkileyici açıkçası. Bu karşılıklı sevgi ilişkisinin olabildiğince devam etmesini istiyorum."

VALBUENA TEBRİK MESAJI ATTI

Fenerbahçe'den şampiyonluk için tebrik mesajı attılar mı?

"Valbuena bu sabah mesaj gönderdi beni tebrik etmek için. Her ne kadar iki takım rakip olsa dahi, yaptığı hareketin çok büyük bir jest olduğunu düşünüyorum. Çok güzeldi ve mutlu oldum. Benim spor anlayışım da budur. Fenerbahçe de geriden gelip çok iyi bir şekilde sezon sonunu getirdi. Ligi ikinci olarak bitirdiler.Fenerbahçe'ye Avrupa'da başarılar diliyorum."