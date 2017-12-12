Gomis ve 3 büyükler PFDK'ya sevk edildi Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve kırmızı kart gören Gomis, TFF tarafından PFDK'ya sevk edildi. 12.12.2017 - 17:19

Facebook'ta paylaş

Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş

Twitter'da paylaş Google+'da paylaş

Google+'da paylaş Yorum Yap Tweet Yorum Yap Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle; "Hukuk Müşavirliği'nce 12.12.2017 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir. FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 08.12.2017 tarihinde oynanan BURSASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu BAFETIBI GOMIS'ın 09.12.2017 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 10.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine, GALATASARAY A.Ş. Kulübü antrenörü AYHAN AKMAN'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 10.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR Kulübü teknik sorumlusu OKAN BURUK'un aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca 10.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 10.12.2017 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." Facebook'ta paylaş

Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş

Twitter'da paylaş Google+'da paylaş

Google+'da paylaş Yorum Yap BENZER HABERLER





