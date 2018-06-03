Gomis zam talebinde bulundu

Sezon başında Galatasaray'a transfer olan Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı formayla 29 gole imza attı ve Süper Lig'de gol kralı oldu.

Gomis geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Bana gelen teklifler var. Yönetimle oturup teklifleri değerlendireceğiz" demişti. Bu açıklamanın nedeni Fransız golcü Bafetambi Gomis'e Çin'den gelen astronomik teklifti.

3.35 MİLYON EUROYA OYNUYOR

Golcü futbolcu, Galatasaray'da 3.35 milyon Euro maaşla oynuyor. Çin'den bir kulüp Gomis'e yıllık 10 milyon Euro teklif etti. Tecrübeli futbolcu, bu teklif sonrası yönetimden maaşının artırılmasını istedi.

MAAŞINA ZAM İSTİYOR

Gomıs, 3.35 milyon Euro'luk yıllık ücretinin 4.5 milyon Euro'ya yükseltilmesini istiyor. 2020 yılına kadar G.Saray ile sözleşmesi bulunan Gomis'in yönetimle bir kez daha görüşmesi bekleniyor.

SÜPER LİG'DE EN FAZLA GOL ATAN YABANCI İSİM OLDU

G.Saray'ın golcüsü Bafetimbi Gomis, Galatasaray forması altında 40 maçta 32 gole imza attı. 6 da asist yaptı. Fransız yıldız, Türkiye'de en çok gol atan yabancı futbolcu ünvanını da sahip.