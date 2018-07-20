Gomis'e 6.5 milyon euro önerdiler

Suudi Arabistan medyası 3 gün önce önemli bir iddia ortaya atmış ve Bafetimbi Gomis için ülkenin önde gelen kulüplerinden Al Hilal’ın, Galatasaray ile transfer için görüşmelere başladığını duyurmuştu.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ise iddialarla ilgili olarak “Kulübe hiçbir oyuncu için gelen resmi teklif yok” demişti.

Hürriyet'in haberine göre; bu konunun perde arkası ise şöyle...

YILLIK 6.5 MİLYON EURO TEKLİF ETTİLER

Portekizli teknik adam Jorge Jesus’un çalıştırdığı Al Hilal Kulübü Gomis’e gerçekten talip oldu. Suud ekibi, Fransız golcüye Gomis’e yıllık 6.5 milyon Euro’dan 3 sezonluk kontrat teklifi yaptı.

GOMİS REDDETTİ

Bekleme sürecinde Al Hilal Kulübü, Gomis’in menajeri Etienne Mendy ile temaslara devam etti. Galatasaray Kulübü ise bu tekliften haberdar olsa da kararı Gomis’e bıraktı. Fransız yıldız ise Al Hilal’ın servet niteliğindeki teklifine teşekkür etti ancak olumsuz yanıt verdi.

İSTANBUL'DA MUTLUYUM

Galatasaray’da imza parası, primleri ve garanti ücretiyle yaklaşık 5 milyon Euro maliyeti olan tecrübeli oyuncu, ısrarla Al Hilal’i reddederken ve “İstanbul’da mutluyum. Ailem Türkiye’de kalmak istiyor” diye konuştu.

Fransız futbolcu ayrıca Suudi Arabistan ekibine “Şampiyonlar Liginde forma giymek istiyorum. Orası kendimi göstermem için büyük bir fırsat” yanıtını verdi.