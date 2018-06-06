Gomis'e Çin'den teklif

Attığı 29 golle Türkiye'de kariyerinin zirvesine çıkan ve Galatasaray'ı şampiyon yapan Bafetimbi Gomis'in peşini Çinliler bir türlü bırakmıyor. Devre arasında da Çin'den yıllık 7 milyon euroluk teklif alan Fransız golcüyü bu kez de Guangzhou Evergrande istiyor.

"HER ŞEY BANA BAĞLI DEĞİL"

Sabah Gazetesi'ne konuşan ve Çin'den teklifler aldığını inkar etmeyen Gomis, camiaya şu mesajı verdi: "Benim önceliğim kesinlikle G.Saray'da kalmak ama her şey benim isteğime bağlı değil. Menajerlerimle önümüzdeki günlerde bir araya geleceğim. Benim geleceğimle ilgili nasıl planlar yaptıklarını bilmeliyim."

G.Saray ile 2 yıllık daha sözleşmesi olan Gomis, ilk lig şampiyonluğunu Türkiye'de yaşadı.