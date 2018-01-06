Galatasaray'da ligin ilk yarısında forma giydiği 17 maçta 14 gol kaydeden Bafetimbi Gomis'e Meksika'dan talip çıktı.

Meksikalı San Cadilla El Norte'nin haberine göre Monterrey kulübü Gomis için harekete geçti.

Fransız yıldızın Galatasaray'daki müthiş performansını yakından takip eden Monterrey teklif yapmaya hazırlanıyor.

EN BÜYÜK SORUN SAĞLIK PROBLEMLERİ

Ligdeki rakibi Tigres'teki süper golcü Gignac gibi bir forvet isteyen Montterey yönetimi Gomis'i kadroya katmak istiyor. Fakat yönetimin en büyük korkusu Gomis'te bulunduğu iddia edilen sağlık problemleri.

Galatasaray'a transfer sürecinde de gündeme gelen sık sık bayıldığı iddiaları ve kalp sorunu olduğu iddiası Meksika ekibini düşündürse de transferde son derece kararlı.

Meksika ekibinin finans açısından oldukça güçlü olduğu belirtilirken buna rağmen Galatasaray'ın Gomis'i kolay kolay bırakmayacağı vurgulandı. Haber; Gomis'in kariyerinde ani, sürpriz bir değişiklik olabilir' şeklinde sona eriyor.