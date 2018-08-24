Gomis'in Al Hilal'den kazanacağı para

Yaz transfer döneminin başından beri süren Galatasaray-Gomis krizi, Fransız golcünün Arabistan'ın yolunu tutmasıyla son buldu. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak varken parayı seçerek Arabistan'a transfer olması ise oldukça tartışıldı.

ZAM İSTEDİ, ALAMAYINCA TRANSFER OLDU

Menajerleri aracılığıyla Galatasaray'dan zam isteyen ancak sarı-kırmızılı kulüpten beklediğini alamayan Gomis, sosyal medyadan İstanbul'da mutluyum mesajları vermesine rağmen krizi tırmandıran isim oldu.

Bafetimbi Gomis Al Hilal'de - İZLE

Geçtiğimiz yıl imza parasıyla birlikte yaklaşık 6.4 milyon euro kazanan, bu yıl ise kazancı 3.5 milyon euroya düşecek olan Gomis, Arabistan'a giderek parayı tercih etti.

Sosyal medya hesabından sık sık hakkında çıkan, "Zam istiyor" haberlerini yalanlayan, "Galatasaray'da mutluyum" diyen Fransız golcünün Al Hilal'e transferini açıkladığı videodaki neşeli tavırları dikkatlerden kaçmadı.

'Galatasaray'ın kendisini satmak istediği' algısı yapan Gomis'in son derece mutlu hali aslında ayrılmak isteyenin Fransız oyuncu olduğunu gözler önüne serdi.

GOMİS 3 YILDA 18 MİLYON EURO KAZANACAK

Galatasaray Gomis'in satışından 6 milyon euro kasasına koydu. Gomis'in ise 3 yıllık anlaşmanın karşılığı olarak 18 milyon euro kazanacağı ifade edildi.