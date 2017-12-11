Gomis'in cezasına Alper Potuk örneği ile itiraz edilecek

Galatasaray'ın Teleset Mobilya Akhisarspor maçında kırmızı kart gören Bafetimbi Gomis için sarı-kırmızılı kulüp harekete geçti.

ALPER POTUK ÖRNEK GÖSTERİLECEK

Galatasaraylı yetkililer, savunma dosyasında F.Bahçeli Alper Potuk'u emsal gösterecek. Alper bu sezonki Akhisar maçında Gomis gibi direkt kırmızı görmesine rağmen PFDK tarafından sadece 1 maçla cezalandırılmıştı.

Ligde 15 haftada 14 gole ulaşan Gomis geçmiş dönemde G.Saray forması giymiş yıldızları geçmeye devam ediyor.

ŞİMDİDEN PODOLSKİ'Yİ GEÇTİ

2013-14 sezonunu Drogba 10, 2011-12'yi Elmander 12, 2015-16'yı Podolski 13 golle kapatmıştı. Daha devre olmadan üç ismi de geçen Gomis'in yabancı golcülerden tek rakibi 20 golle 2008-09 sezonunun kralı Baros.