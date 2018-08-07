Gomis'in doğum günü isteği Galatasaray'ı yaktı

Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis'in Akhisarspor ile oynadıkları Süper Kupa maçında Fatih Terim'i nasıl ikna ettiği ortaya çıktı.

Geçtiğimiz sezonun 29 gol atarak gol kralı olarak tamamlayan Gomis, kritik penaltı atışlarından yararlanamamıştı.

"BENİM DOĞUM GÜNÜM BEN KULLANAYIM"

Süper Kupa mücadelesinde de teknik direktör Fatih Terim 5. penaltıyı Maicon'a attıracaktı. Ancak Gomis, deneyimli çalışıtırıcının yanına gelerek "Yarın benim doğum günüm, son penaltıyı ben atayım" dedi.

Fatih Terim bu isteğin üzerine son penaltıyı Gomis'e kullandırdı ve Fransız bu atıştan yararlanamadı ve Galatasaray'ı kupadan etti.

"AYNI YERE ATARSANIZ KAÇAR"

Maç sonu konuşan Fatih Terim "Gomis daha önceden beşinci atmak istediğini söylemişti. Ligde attığınız yere, aynı köşeye atarsanız, kaçar." demişti.