Galatasaray, Göztepe deplasmanında 1-0 kazanarak 21. şampiyonluğunu kazandı.
GOMİS'İN GOLÜNDE İSTANBUL'DA BÜYÜK SEVİNÇ
İlk yarısı 0-0 biten maçın ikinci yarısında Galatasaray, Gomis'in düşürülmesiyle penaltı kazandı.
Son 2 penaltıyı gole çeviremeyen Gomis yine topun başına geçti, bu kez meşin yuvarlağı filelere gönderdi.
Gomis'in golüne sevinen Galatasaraylılar - İZLE
Göztepe maçını İzmir'de takip edemeyen sarı-kırmızılı taraftarlar ise İstanbul'da kurulan dev ekranlarda karşılaşmayı izledi. Gomis'in golünde taraftarlar çılgınca sevindi.