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Gomis'in golüne sevinen Galatasaraylılar

Galatasaray'a Göztepe deplasmanında galibiyeti getiren golde, maçı İstanbul'da takip eden sarı-kırmızılı taraftarlar büyük coşku yaşadı.

Gomis'in golüne sevinen Galatasaraylılar
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Galatasaray, Göztepe deplasmanında 1-0 kazanarak 21. şampiyonluğunu kazandı.

GOMİS'İN GOLÜNDE İSTANBUL'DA BÜYÜK SEVİNÇ

İlk yarısı 0-0 biten maçın ikinci yarısında Galatasaray, Gomis'in düşürülmesiyle penaltı kazandı. 

Son 2 penaltıyı gole çeviremeyen Gomis yine topun başına geçti, bu kez meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

Gomis'in golüne sevinen Galatasaraylılar - İZLE

Göztepe maçını İzmir'de takip edemeyen sarı-kırmızılı taraftarlar ise İstanbul'da kurulan dev ekranlarda karşılaşmayı izledi. Gomis'in golünde taraftarlar çılgınca sevindi.

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