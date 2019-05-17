Gomis'in röveşata golü şampiyonluğa yetmedi VİDEO

Fenerbahçeli eski futbolcu Guliano, Galatasaraylı eski futbolcu Maicon ve Amrabat'ın formasını giydiği Al Nassr ipi göğüsleyen takım oldu.

Al Baten'i sahasında ağırlayan Al Nassr, mücadelenin 26 ve 57. dakikalarında Abdürrezzak Hamdullah'ın ayağından bulduğu goller ile mücadeleyi 2-1 kazandı ve şampiyonluğunu ilan etti.

Eski Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'in takımı Al Hilal sezonu 2. sırada tamamladı.

Sezonu ikinci sırada tamamlayan Al Hilal, sahasında Al Shabab'ı ağırladı. Gomis bu mücadelede 2 gol kaydetti.

Al Hilal'in diğer golünü ise Sebastian Giovinco kaydetti. Gomis bu mücadelede muhteşem bir röveşata golü atarken, gol krallığı yarışında 2. oldu.

Gomis'in röveşata golü şampiyonluğa yetmedi - İZLE