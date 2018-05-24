Gomis'ten anlamlı paylaşım

Sezon başında Galatsaray'a transfer olan ve gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazan Bafetimbi Gomis, saha dışında da takdir topluyor.

F.BAHÇELİLERE MESAJ GÖNDERDİ

Bugün üzerinde Galatasaray formasıyla arabasının içinde Ülker Stadı'nın önünden geçen Gomis, selfie yaptı ve sarı-lacivertlilere mesaj gönderdi.

BÜYÜK RAKİPLER OLMADAN ZAFERLER GÜZEL OLMAZ

Fransızca ve İngilizce olarak paylaştığı sosyal medya mesajında Gomis, "Büyük rakipler olmadan zaferler bu kadar kolay kazanılmaz, bu kadar güzel de olmazdı" yazdı.

Gomis’in eliyle “4” işareti yaptığı fotoğrafın arka planında ise Fenerbahçeli Volkan Demirel’in yer aldığı bir reklam panosu dikkatlerden kaçmadı. Kaynak Yeniçağ: Gomis'ten dikkat çeken paylaşım