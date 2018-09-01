Gomis'ten Atatürk paylaşımı

Yaz transfer döneminin en çok konuşulan ismi Bafetimbi Gomis oldu.

Attığı 29 golle kazanılan şampiyonlukta önemli rol oynayan Fransız golcü, zam talebinin geri çevrilmesi üzerine takımdan ayrılmaya karar vermişti.

Suudi Arabistan'ın Al Hilal kulübünden teklif alan yıldız futbolcu, yapılan son görüşmelerin ardından gitmeye karar vermiş ve 6 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

TÜRKİYE'Yİ ÖZLÜYOR

Gomis, İstanbul'dan kısa bir süre önce ayrılmasına rağmen Türkiye'yi özlediğini ve ülkeyle bağını koparmadığını sosyal medyada sık sık gösteriyor.

İstanbul gibi bir şehri ve futbol tutkunu taraftarları Arabistan'da bulamayan Fransız golcünün Türkiye'yle ilgili son paylaşımı Atatürk oldu.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde ilk maçına çıkan yıldız futbolcu, gol veya asist üretemedi.