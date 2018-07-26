Ensonhaber.com'a dön

Gomis'ten Ayew'e: Florya'da buluşalım

Galatasaraylı Gomis, Fenerbahçe'nin yeni transferi Ayew'e sarı-kırmızılı takıma gelmesi için çağrıda bulundu.

Gomis'ten Ayew'e: Florya'da buluşalım
Yorum Yap

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Gomis, Fenerbahçe'nin yeni tranferi Andre Ayew'e mesaj gönderdi.

Gomis, twitter hesabından yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: "Dünyanın en güzel ülkelerinden birine hoş geldin Andre Ayew! Yanlış yere gitme. Florya'da buluşalım. Daha az trafikte kalırsın."


GOMİS'LE AYEW SWANSEA'DE OYNADI

Sarı-kırmızılı takımın Fransız golcüsü Gomis ile Ganalı Ayew daha önce Swansea City'de beraber oynadılar. Premier Lig'de aynı takımın başarısı için ter döken ikili aynı zamanda yakın arkadaşlar. 

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM