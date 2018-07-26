Gomis'ten Ayew'e: Florya'da buluşalım

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Gomis, Fenerbahçe'nin yeni tranferi Andre Ayew'e mesaj gönderdi.

Gomis, twitter hesabından yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: "Dünyanın en güzel ülkelerinden birine hoş geldin Andre Ayew! Yanlış yere gitme. Florya'da buluşalım. Daha az trafikte kalırsın."





GOMİS'LE AYEW SWANSEA'DE OYNADI

Sarı-kırmızılı takımın Fransız golcüsü Gomis ile Ganalı Ayew daha önce Swansea City'de beraber oynadılar. Premier Lig'de aynı takımın başarısı için ter döken ikili aynı zamanda yakın arkadaşlar.