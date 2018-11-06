Gomis'ten birbirinden güzel goller

Suudi Arabistan Ligi 8. haftasında Gomis'in formasını giydiği Al Hilal sahasında Al Ittifaq ile karşı karşıya geldi.

Al İttifaq oyunun büyük bölümünü üstün götürdüğü müsabakayı 4-1 kazandı. Al Hilal'in 4-1 kazandığı maçta Gomis 2 gol attı.

Gomis'ten Al Hilal formasıyla jeneriklik gol - VİDEO

2 GOL BİRDEN ATTI

Galatasaray'dan sezon başında Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımına transfer olan Gomis, ligin 8. haftasında oynanan Al İttifaq maçında yine gollerine devam ediyor. 55. dakikada takımını 3-0 öne geçiren Fransız futbolcu, 70. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 4-1 yaptı. Birbirinden şık gollere imza atan Gomis, Al Hilal formasıyla ligde 8 maçta 7 gole ulaştı.

Al Hilal bu sonucun ardından ligde liderliğini devam ettirdi. Ligde oynadığı 8 maçın tamamını kazanan Al Hilal, 24 puanla zirvede yer alıyor. Al Hilal'in en yakın takipçisi Al Ahli 19 puanla 2. sırada yer alıyor.