Gomis'ten derbi açıklaması

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Alanyaspor'u Yasin ve Gomis'in golleriyle 2-0 mağlup etti.

Galibiyette önemli rolü olan Gomis, maçın ardından şu açıklamalarda bulundu:

"KENDİMDEN MEMNUN DEĞİLİM"

"Zor bir karşılaşmaydı ama kazanmayı bildik. Önemli olan taraftarımıza kazanma sevinci yaşatmaktı bunu başardık ama daha fazla gol atmamız gerekiyordu. Benim seviyemdeki bir oyuncunun da daha fazla gol atması gerekirdi. Kendimden çok memnun değilim, kendimden ve takım arkadaşlarımdan beklentim çok yüksek. Top geldiğinde son hamleyi yapıp golü atmam gerek. Daha fazla gol atmalıyım. Özellikle takım gerideyken veya eşitlik sürerken golleri atmalıyım. Bunun için de antrenmanlarda daha çok çalışıp golü bulmalıyım."





"BEŞİKTAŞ'I AVRUPA'DA GÖRDÜK AMA.."

"Beşiktaş derbisi iyi olacak. Bugün 3 puan almak çok önemliydi. Beşiktaş maçı kolay olmayacak ama Başakşehir'deki yaşadığımız kazadan sonra bugünkü 3 puanın anlamı çok önemliydi. Beşiktaş çok önemli bir takım, bunu Şampiyonlar Ligi'nde de gördük. Biz 3 puanı alıp geri döneceğiz."