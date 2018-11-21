Gomis'ten F.Bahçe paylaşımı

Galatasaray'dan ayrılarak, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'e transfer olan Bafetimbi Gomis, Türk spor basınında Fenerbahçe'ye gideceğine dair çıkan dedikodulara yanıt verdi.

Instagram üzerinden bir hikaye paylaşan Fransız golcü, "Aslan her zaman evinde, Aslantepe'de kalacak." dedi.

ASLANLAR YÜZEMEZ

33 yaşındaki futbolcu açıklamasında, "Konuşulan dedikodulardan dolayı gurur duydum, mutlu oldum ama Aslan her zaman evinde Aslantepe'de kalacak. Çok üzgünüm çünkü aslanlar yüzemez" ifadelerine yer verdi.

Sarı-kırmızılılarda geçen sezonu gol kralı olarak tamamlayan Bafétimbi Fredius Gomis, Arabistan'da ise 9 maçta 7 gol atıp 1 de asistle oynuyor.