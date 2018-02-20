Gomis'ten Galatasaray'a iyi haber

Galatasaray'a Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis'ten iyi haber geldi.

Gomis, Süper Lig'in 22. haftasında oyandıkları Kasımpaşa maçında bir anda bayılmış ve yapılan müdahale sonrasında oynu devam etmişti.

AÇIKLAMA YAPILDI

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 23. haftasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürürken resmi internet sitesinden bir de Gomis açıklaması yaptı.

SORUN BULUNMADI

Galatasaray'dan yapılan Gomis açıklamasında "Bafetimbi Gomis’in yapılan kapsamlı nörolojik ve kardiyolojik tetkiklerinin ardından oynaması ile ilgili bir sorun bulunmadığı tespit edildi." ifadelerine yer verildi.