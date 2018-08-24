Gomis'ten Galatasaray'a veda

Kişisel Instagram hesabından paylaşımda bulunan Fransız futbolcu, formasıyla lig şampiyonluğu ve gol krallığı yaşadığı Galatasaray'ı unutmayacağını ifade etti.

Galatasaray taraftarlarına, teknik direktör Fatih Terim'e ve Türk halkına teşekkür eden Gomis "Galatasaray'da gördüğüm sevgiyi hiçbir yerde göremeyeceğim. Galatasaray'ı asla unutmayacağımı bilin. Bugün sadece bir dönem kapanıyor ama bu, hikayenin sonu değil" ifadelerini kullandı.

"AİLEMDEN AYRILIYORUM"

Bafetimbi Gomis'in mesajı şöyle: "Bugün iki farklı duyguyu bir arada yaşıyorum. Yeni bir ülke ve yeni bir kulübü keşfedeceğim için mutluyum. Ancak aynı zamanda çok benimsediğim bir ülkeden ayrılacağım için üzgünüm. Sanırım Galatasaray'da gördüğüm sevgiyi bir daha hiçbir yerde göremeyeceğim. Gerçek futbol tutkusunu keşfettiğim, kendimi önemli hissettiğim ve ilk şampiyonluğumu yaşadığım bir kulüp.





Burada gördüğüm sevgiyi hiçbir yerde yaşayamayacağım. Bugüne kadar tanıdığım en muhteşem taraftar kitlesi. Kulüpleri için yaşayan bu taraftarlar beni özellikle en zor anlarımda destekledi. Sizi asla unutmayacağım. Bu büyük kulüpte arkadaşlarımı, kardeşlerimi bırakıyorum. Takım arkadaşlarım olmadan asla bu başarılara ulaşamazdım. Büyük bir teşekkür de Fatih Terim'e. Onun sayesinde şampiyonluğun ne olduğunu öğrendim. Bu yaştan sonra bir şeyler öğreneceğimi düşünmüyordum ama Fatih Terim bunun tersini kanıtladı.

Çok teşekkürler Türkler. Siz en güzel ülkelerden birine sahipsiniz. Gururlu, güçlü ve birlikte durun. Ailem Galatasaray; şunu bilin ki bir insanın ailesini bırakması asla kolay değildir ancak hayat böyle. Daha fazlasını başarmak istesem de üzerime düşeni yaptığımı düşünerek ayrılıyorum. Sizi asla unutmayacağımı bilin. Bugün bir dönem kapanıyor ancak bu, hikayenin sonu değil. Çünkü siz sonsuza dek benim kalbimde olacaksınız. Sizi seviyorum. "