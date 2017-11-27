Gomis'ten iddialı derbi yorumu

Başakşehir yenilgisinin moral bozukluğu çabuk atlatan Galatasaray, taraftarı önünde kendine geldi. Alanyaspor galibiyeti sadece 3 puan değil, Beşiktaş derbisi öncesi özgüven de getirdi.

KİMSEDEN KORKMUYORUZ

Norveçli sol bek Linnes, "Başakşehir maçı kazaydı. Kendi aramızda konuşup dersler çıkardık. Şimdi önümüzde Beşiktaş var. Onlar puan kaybetti, biz kazandık. Fark 6 puana çıktı. Onların sahasına gideceğiz ve korkmuyoruz. Haftaya farkı 9'a çıkartacağız" dedi.

Alanyaspor galibiyeti sonrası da soyunma odasında futbolcuların tek gündemi Beşiktaş'tı. Sarı-Kırmızılılar tam anlamıyla derbi için kenetlendi ve birbirlerine söz verdi.

BİZİM STADIMIZDAKİ ATMOSFER DAHA DEĞERLİ

Bafetimbi Gomis ise, "Beşiktaş derbisi iyi olacak. Önemli bir takım ve Şampiyonlar Ligi'nde gördük. Gelecek haftaki maç çok izlenecek. Vodafone Park'ın atmosferinden bana bahsedildi ama bizim stadımızdaki atmosfer daha değerli. Biz 3 puanı alıp geri döneceğiz" dedi. Kendi performansıyla ilgili konuşan Gomis, "13 gol attım. Bu çok iyi olabilir ancak daha fazla katkı sağlamam lazım. Kaçırdıklarımı da atmam lazım. O zaman daha iyi hissedeceğim" ifadesini kullandı.

Latovlevici'nin yerine giren ve taraftarlardan müthiş destek gören Linnes de derbiye yönelik iddialı sözler sarfetti.