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Gomis'ten para haberlerine tepki

Maaşını alamadığı için Kayseri'ye gitmediği iddia edilen Gomis, Osmanlıspor maçında attığı golden sonra para işareti yaparak tepkisini ortaya koydu.

Gomis'ten para haberlerine tepki
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Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray sahasında Osmanlıspor'u konuk etti.

Sarı-kırmızılıar, Feghouli ve Gomis'in golleriyle rakibini 2-0 mağlup ederken, Senegal asıllı Fransız golcünün hareketi maçın önüne geçti.

ALBAYRAK DOĞRULAMIŞTI

Gomis'in 4 aydır maaş alamadığı için Kayseri deplasmanına gitmediği yönünde haberler çıkmış, hatta yönetici Abdurrahim Albayrak "Haberi sızdıranı bulacağız" diyerek olayı doğrulamıştı.

GOMİS'TEN PARA TEPKİSİ

Golcü futbolcu, Osmanlıspor maçında attığı gol sonrası tribünlere para işareti yaparak haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

İşte o anlar:

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)


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