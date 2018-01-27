Gomis'ten para haberlerine tepki

Fenerbahçe'nin başkan adayı Ali Koç, kulübün mali durumunun son derece kötü olduğunu ve bu yüzden adaylığını erkene çektiğini açıkladı.

Ali Koç: Mali yapımız kötü olduğu için erken aday oldum

Vagner Love ve Cyle Larin ile anlaşmaya varan Beşiktaş, yabancı kontenjanında yer açmak için ilk hamlesini yaptı. Hırvat stoper Mitrovic, Club Brugge'e kiralandı.

Ali Koç, Fenerbahçe ikinci başkanı Şekip Mosturoğlu'nun "3 Temmuz'da kaçtın" sözlerine, "Benim kaçtığımı söylemeniz ayıptır. Beni hainlikle suçlamayın" diyerek cevap verdi.

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray sahasında Osmanlıspor'u Feghouli ve Gomis'in golleriyle 2-0 mağlup etti.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Rize'de Fenerbahçe Kulübü kongre üyeleri ve Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kemal Yarımcı ile buluştu.

1 Galatasaray'da Ndiaye kamptan ayrıldı İngiltere Premier Lig ekiplerinden Stoke City'ye transfer olmak isteyen Ndiaye, Osmanlıspor maçı öncesi Galatasaray kampından ayrıldı.

2 Ali Koç: 3 Temmuz'da kaçmadım Ali Koç, Fenerbahçe ikinci başkanı Şekip Mosturoğlu'nun "3 Temmuz'da kaçtın" sözlerine, "Benim kaçtığımı söylemeniz ayıptır. Beni hainlikle suçlamayın" diyerek cevap verdi.

3 Edward Kelly rakibini 21 saniyede nakavt etti MMA 2018'de Mall of Asia Arena'daki maçta Edward Kelly rakibi Meas Meul'u 21 saniyede nakavt etti.

4 Galatasaray, Osmanlı'yı 2 golle geçti Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray sahasında Osmanlıspor'u Feghouli ve Gomis'in golleriyle 2-0 mağlup etti.

5 Burak Yılmaz: Fenerbahçe'yi yeneceğiz Süper Lig'de attığı 16 golle Trabzonspor'u sırtlayan Burak Yılmaz, "Uzun zamandır Fenerbahçe'yi yenemiyoruz. Ancak bu kez hasreti sona erdireceğiz." dedi.

6 Galatasaray'a 5 milyon TL'lik gelir Galatasaray taraftarlarının sosyal medyada başlattığı "YellowFriday" (Sarı Cuma) kampanyasından 5 milyon TL gelir elde etti.

7 Ali Koç: Mali yapımız kötü olduğu için erken aday oldum Fenerbahçe'nin başkan adayı Ali Koç, kulübün mali durumunun son derece kötü olduğunu ve bu yüzden adaylığını erkene çektiğini açıkladı.

8 Mitrovic Club Brugge'e kiralandı Vagner Love ve Cyle Larin ile anlaşmaya varan Beşiktaş, yabancı kontenjanında yer açmak için ilk hamlesini yaptı. Hırvat stoper Mitrovic, Club Brugge'e kiralandı.

9 Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu Fenerbahçe'nin Ocak Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Kalamış Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı. Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, yapılacak olan seçimin tarihini açıkladı.