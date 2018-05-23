Gomis'ten Valbuena'ya: Galatasaray'a gel

Sezonun sona ermesinin ardından tüm takımlar yeni sezon için transfer çalışmalarına başlarken, Galatasaray'da Fransız Valbuena'nın adı gündeme geldi.

Galatasaray'ın golcüsü Gomis, yakın arkadaşı olan Valbuena'ya Galatasaray'ın kapılarının kendisine açık olduğu mesajını iletti.

"TERİM SENİ BEĞENİYOR"

A.Madrid ile Marsilya arasındaki UEFA Avrupa Ligi finalini İstanbul'da beraber izleyen ikili arasındaki konuşmada, Gomis'in Valbuena'ya Terim'in mesajını ilettiği öğrenildi.

Gomis'in Valbuena'ya, "Bazı sıkıntılarının olduğunu biliyoruz. Eğer Fenerbahçe'den kendin ayrılırsan Fatih Terim'in seni çok beğendiğini sana sıcak baktığını söylemek isterim" dedi.

Valbuena'nın ise Gomis'in bu sözlerine karşı fazla renk vermediği ve gülümsemekle yetindiği belirtildi. Valbuena'nın, Kocaman'ın takımda kalması durumunda F.Bahçe'den ayrılımak istediği de belirtiliyor.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon fazla forma şansı bulamayan Valbuena, Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı 40 maçta 8 gol atıp 16 asist yaptı.