Gonzalo Higuain bu sefer de karantinadan kaçtı

Juventuslu Gonzalo Higuain, karantina kurallarını çiğnedi.

Avrupa'da koronavirüsten en çok etkilenen İtalya'da forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, 14 gün kuralına uymadı ve 7. günün ardından ülkesi Arjantin'e döndü.

Higuan'in, Arjantin'e dönmesinin sebebiyse kanser hastası annesinin yanında olmak istemesi.

AVUKAT DA ŞAŞIRDI

Daily Mail'in İtalyan kaynaklara dayandırdığı haberine göre; Higuain'in, ülkesine dönmesine Juventus izin verdi.

Ancak Higuan'in avukatı Rinaldo Romanelli, Juventus'un bu kararını ve tecrübeli forvetin bu davranışlarını şaşkınlıkla karşıladı.

ANNESİ YÜZÜNDEN ARJANTİN'E DÖNDÜ

Romanelli'ye ilk tepki, kardeşi Nicola Higuain'den geldi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan kardeş Higuain, "Annemiz kanserle mücadele ediyor. Gonzalo, test sonucu negatif çıkmasının ardından seyahat etti. Her Arjantinli gibi karantina kurallarına uymaktadır. Higuian kaçmadı, istenmeyen süreçte annemizin yanında oldu." dedi.

Geçtiğimiz günlerde Gonzalo Higuian'in takım arkadaşları Paulo Dybala, Blaise Matuidi ve Daniele Rugani'nin koronavirüs test sonuçları pozitif çıkmıştı.