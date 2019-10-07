Gonzalo Higuain: Ligin en formda takımını yendik

Serie A'da Inter'i 2-1 mağlup eden Juventus'ta galibiyet golünü atan Gonzalo Higuain, maç sonunda açıklamalar yaptı.

"BURADA 3 PUAN ALMAK KOLAY DEĞİL"

Inter'e övgülerde bulunan Higuain, "Ligde 6'da 6 yapan, en formda takım olan Inter'i yendik. Kesinlikle harika oynadık. Burada 3 puan almak kolay değildir. Çok mutluyum" dedi.

Gonzalo Higuain sözlerini "Sezona iyi başlangıç yaptık. Ancak kupalar için konuşmak adına çok erken. Tüm kulvarlarda sonuna kadar savaşmak istiyoruz" ifadeleriyle sürdürdü.

"KARAR SARRİ'NİN"

Maça ilk 11'de başlamamasını da yorumlayan Arjantinli golcü, "Sarri böyle karar verdi. Dybala son zamanlarda iyi oynadı ve bu kararı anlayabiliyorum. Yapabileceğim tek şey takıma yardım etmeye her an hazır olmak. Bunu yaptığım için mutluyum" şeklinde konuştu.