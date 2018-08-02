Gonzalo Higuain Milan'da

Real Madrid ve Juventus kariyerlerinde büyük başarılara imza atan Arjantinli golcü Milan'a transfer oldu.

Gonzalo Higuain Milano'ya geldi VİDEO

İMZAYA KALDI

Milano'ya gelen Higuain, basının ve taraftarların büyük ilgisiyle karşılaştı. Aracından indikten sonra basına demeç veren golcü oyuncu, "Milan taraftarını saygıyla selamıyorum." dedi.

Sağlık kontrolünden geçeceğini ifade eden Higuain, "Kendimi iyi hissediyorum, yarın sağlık kontrolüm var, sözleşmeyi imzalamayı umuyorum. Milan taraftarını saygıyla selamıyorum. Juventus taraftarını da aynı şekilde çünkü her zaman bana destek oldular. Umarım Milan'la mümkün olduğunca ileriye gideriz." şeklinde konuştu.