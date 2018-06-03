Goran Pandev Genoa'da kaldı

İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'da forma giyen Goran Pandev, imzayı attı.

Genoa'daki sözleşmesi sona erecek olan Goran Pandev, kulübü ile yeniden kontrat imzaladığını açıkladı.

YENİ SÖZLEŞME İMZALADIM

Bir dönem Galatasaray'da da oynayan Pandev, Genoa'da bir sene daha oynayacağını ''Yeni sözleşmeyi imzaladım. Bir sene daha oynayacağım için çok mutluyum. Bu son mu olacak? Ben de bilmiyorum. 35 yaşıma geliyorum ve fiziksel olarak ne durumda olacağımı göreceğim'' sözleriyle dile getirdi.

34 yaşındaki tecrübeli golcü oyuncu geride kalan sezonda Genoa formasıyla 33 resmi maçta 5 gole imza attı.