Gordon 50 sayıyla kariyer rekoru kırdı

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Rıza Çalımbay'ın canlı yayında yaptığı transfer görüşmesi

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Mustafa Cengiz'den Terim'e çok sert cevap

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1 Oğuzhan Özyakup Feyenoord'da Beşiktaş, milli futbolcu Oğuzhan Özyakup'u Hollanda ekibi Feyenoord'a kiraladı.

2 Beşiktaş TFF'ye resmen başvurdu Beşiktaş, Göztepe maçının tekrarlanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvurusunu yaptı.

3 Fenerbahçe'nin sol bek transferinde son durum Milanlı sol bek Rodriguez'le anlaşan Fenerbahçe, harcama limitine takılmamak için Zajc ve Alper'i elden çıkarmaya çalışıyor.

4 Ersun Yanal, Pep'i örnek alıyor Fenerbahçe'nin deneyimli hocası Ersun Yanal'ın, Jailson'u stoper oynatma kararını Pep Guardiola'dan esinlenerek aldığı öğrenildi.

5 Süper Lig'de 19 hafta sonunda oluşan puan durumu Sivasspor'un Ç.Rizespor ile berabere kalması, rakiplerini iştahlandırdı. Galatasaray liderle arasındaki puan farkını 8'e indirirken, Fenerbahçe zirveye bir adım daha yaklaştı.

6 Fenerbahçe, Muriç'e gelen teklifi reddetti İngiltere Premier Lig ekiplerinden Burnley, Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Muriç için 28 milyon euroluk teklif yaptı.

7 Sergen Yalçın'ın alacağı maaş Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı ekipten yıllık 6 milyon TL kazanacak.

8 Sivasspor, Rizespor'la puanları paylaştı Süper Lig'de 19. haftanın kapanış maçında lider Sivasspor, evinde ağırladığı Ç.Rizespor'la 1-1 berabere kaldı. Böylelikle Kırmızı-beyazlıların namağlup serisi, 11 maça çıkmış oldu.

9 M.Demirkol: Beşiktaş-Göztepe maçında kural hatası var Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Göztepe-Beşiktaş maçında yapılan kural hatası ile ilgili açıklamalarda bulundu.