Gordon Hayward 39 sayıyla Celtics'e galibiyeti getirdi

Elde ettiği 5 galibiyetle konferansında ikinci sıraya kadar yükselen Celtics'te, Gordon Hayward 39 sayıyla kariyer rekorunu yenilerken, 8 asist ve 7 ribauntla maçı tamamladı.

Kemba Walker 25 sayı ve 8 ribaunt, Jayson Tatum 18 sayıyla skora katkı sağladı. Bu sezon 5. kez kaybeden Cavaliers'ta Colin Sexton 21 sayıyla takımının en skoreri olurken, Tristan Thompson 19 sayı ve 13 ribaunt, Kevin Love 17 sayı ve 9 ribaunt, maça ilk 5'te başlayarak 32 dakika sahada kalan Cedi Osman ise 12 sayı, 5 ribaunt, 3 asist ve 1 top çalmalık performans sergiledi. NBA'de yarın 9 maç oynanacak.

Sonuçlar:

Charlotte Hornets-Indiana Pacers: 122-120

Atlanta Hawks-San Antonio Spurs: 108-100

Chicago Bulls-Los Angeles Lakers: 112-118

Oklahoma City Thunder-Orlando Magic: 102-94

Denver Nuggets-Miami Heat: 109-89