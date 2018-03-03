Görme engelli futbol milli takımı, Rusya'yı da yendi

TFF'nin "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde bulunan Milli Takımımız, İstanbul Cup'ta Rusya'yı 3-1 mağlup edip, ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.

İTALYA'NIN ARDINDAN RUSYA'YI DA YENDİK

Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen İstanbul Cup'a ikinci gün müsabakalarıyla devam edildi. Turnuvadaki ilk maçında İtalya'yı 8-1 mağlup eden Türkiye, bugün Rusya ile karşı karşıya geldi.





Milli Takımımız, İbrahim Üzüm ve Kahraman Kurbetoğlu'nun (2) golleriyle sahadan galibiyetle ayrılıp, ikide iki yaptı. Rusya'nın tek golünü Denis Egovov kaydetti. Günün ikinci maçında ise İspanya, İtalya'yı 2-0 mağlup etti.

Milli Takım, turnuvadaki üçüncü maçında 4 Mart 2018 Pazar günü İspanya ile karşı karşıya gelecek.

İstanbul Cup maç programı:

4 Mart 2018 Pazar

14.00 İtalya-Rusya

16.00 Türkiye-İspanya

6 Mart 2018 Salı

10.00 Üçüncülük maçı

11.30 Final