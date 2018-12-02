Görme engelli halterci, dünya şampiyonluğu hedefliyor

Sivas'ta yaşayan ve kamuda işçi olarak çalışan 28 yaşındaki doğuştan görme engelli sporcu Burak Aydın, 2 yıldır halterle ilgileniyor.

2 DÜNYA İKİNCİLİĞİ KAZANDI

Sivas Engelliler Spor Kulübünde antrenörleri eşliğinde yarışmalara hazırlanan Burak Aydın, Mısır'ın El Uksur kentinde 10-18 Kasım tarihlerinde düzenlenen ve 10 ülkeden yaklaşık 90 sporcunun katıldığı Dünya Görme Engelliler Halter Şampiyonası'nda, "powerlifting" ile "bench press" kategorilerinde dünya ikinciliğini elde ederek, 2 gümüş madalya kazandı.

"HEDEFİM DÜNYA ŞAMPİYONU OLMAK"

Burak, Türkiye şampiyonluğu ve Türkiye ikinciliği dereceleri olduğunu belirterek, "125 kiloda yarıştım. Powerlifting ve bench press kategorilerinde ikinci oldum. Bundan sonraki hedefim inşallah Türkiye'mizi ve Sivas'ımızı en iyi şekilde temsil ederek şampiyon olmak." diye konuştu.

Sivas Engelliler Spor Kulübü Başkanı Nilüfer Avcı da sporcularının başarısından dolayı gurur duyduklarını dile getirerek, "Mısır'dan 2 madalya ile döndü. Sporcumuzun bu derecesine çok sevindik, tebrik ediyoruz. Bundan sonraki aşamada daha çok milli sporcu çıkarmak, görme engelli çocukları spora, eğitime daha çok teşvik etmek istiyoruz. Çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.