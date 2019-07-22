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Götze, Arsenal'e yeşil ışık yaktı

Borussia Dortmund, Mario Götze ile transfer görüşmelerine başlamak istiyor fakat Arsenal Alman oyuncu ile yakından ilgili.

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Götze, Arsenal'e yeşil ışık yaktı

2013 yılında Dortmund'dan ayrılıp Bayern'e giden ve ardından 2016'da geri dönen Mario Götze, Alman ekibi ile sözleşme görüşmeleri öncesinde yol ayrımı 

AKLIMDA BAŞKA ÜLKELER VAR

Bild'e verdiği demeçte bir futbolcu olarak dünyanın birçok farklı ülkesinde yaşama imkanı olduğunu söyleyen Götze, "Bundesliga'da 10. sezonuma girmeden önce diğer ülkeler de aklımda yer alıyor" ifadelerini kullandı.

İddialara göre Dortmund ise, sözleşmesi Haziran 2020'de bitecek olan yıldız oyuncu ile görüşüp yeniden anlaşmak istiyor ancak Götze, Arsenal ilgisinden sonra başka bir ülkede futbol oynama fikrine sıcak bakmaya başladı.

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