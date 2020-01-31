Bolu’yu, Bölgesel Amatör Lig 6. Grup’ta temsil eden Göynük Belediyespor Futbol Kulübü, geçtiğimiz günlerde Olağan Genel Kurul yaptı.

Gerçekleştirilen genel kurulda tek başkan adayı olan 3 çocuk annesi iş kadını Ayşe Aydın, delegelerin oylarıyla Bolu’nun ilk kadın kulüp başkanı seçildi.

Aynı zamanda Göynük ilçesinin gelini olan ve Türkiye’nin de ikinci kadın başkanı seçilen Ayşe Aydın, başkan seçilmesinin ardından oyuncularla birebir ilgilenmeye başladı. Aydın, “Takım olarak iyi yerlere gelmeyi planlıyoruz” dedi.

Takımın antrenmanlarını kaçırmayan ve sporcularla bir anne şefkatiyle ilgilenen Aydın, antrenmanlar öncesinde sporcularla konuşarak onları motive etmeyi de ihmal etmiyor.

Göynük Belediyespor'un yeni başkanı Ayşe Aydın oldu ViDEO

Konu hakkında konuşan kadın başkan şunları söyledi:

"GÖYNÜK'ÜN GELİNİYİM"

“Bir Göynük geliniyim aslında. Bu göreve layık görüldüğüm ve seçildiğim için çok gururluyum. Bir bayan başkanla devam etmenin heyecanı çocuklara da yansımış durumda. Ben de onlar kadar heyecanlıyım. Bundan sonra çok iyi işler başaracağımızı düşünüyorum. Çünkü BAL Ligi’ndeki Türkiye’deki en genç takım bizim takımımız. Bu bizim için bir avantaj. Hepsi Bolupor altyapısından aldığımız çocuklar. Bir taraftan da Boluspor’un pilot takımı gibi çalışıyoruz."





"KADININ DEĞDİĞİ HER YERDE ÇİÇEK AÇAR"

“Artık kadının değdiği her yerde çiçek, güller açar diyoruz. Türkiye’deki ikinci bayan başkanım. İlk bayan başkanımız Kayserispor’da Berna hanım. İnşallah günden güne de sayımız artacaktır diye ümit ediyorum. Çocukların başarısının bile daha fazla arttığını gördük. Daha çok hırslandıklarını gördük. Bir bayanı arkalarında hissetmenin gururunun farklı olduğunu hissettik. Benim kadar sporcularımız da heyecanlılar. Zaten önümüzde 10 maç var. Düşme şansımız yok diye düşünüyorum. Nisan ayında yapacağımız son maçta inşallah bu sene yerimizi koruyarak seneye daha iyi yerlere gelmeyi planlıyoruz. Biraz geç başladım ama henüz her şey için geç değil. Her şeyi toparlaya bileceğimizi düşünüyorum. Bu sene yerimizi koruyup, seneye daha iyi yerlerde olmayı hedefliyoruz."





"ANNELER ASLA YORULMAZ"

“Biz öncelikle bir anneyiz ve anneler asla yorulmazlar. Ben ne buradaki çocuklarımız için ne kendi çocuklarım koştururken, ne de işimin başındayken asla yorulmayacağımı düşünüyorum. Mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. Gücümün son damlasına kadar onların uğruna ayakta durmaya hazırım."