Gözlemciden Alper Ulusoy'a kırık not

Kayserispor'un Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği maçın hakemi Alper Ulusoy, verdiği ve vermediği kararlar ile sarı-lacivertli camiada adeta infial yarattı.

UEFA BAŞKA HAKEM İSTEDİ

Üç yıl önce FIFA olan ve yeterli gelişimi gösteremediği için kokartı alınan Alper Ulusoy için UEFA tarafından da TFF ve MHK'ya verilen raporu ortaya çıktı.

SporX'te yer alan habere göre, Alper Ulusoy'un yeterli gelişimi gösterememesi ve "yeterli" olmamasından dolayı TFF ve MHK'dan Ulusoy'un yerine başka bir hakem isteyen UEFA, TFF ve MHK'den Ümit Öztürk'ün ismini aldı.

ALPER ULUSOY'A KIRIK NOT VERİLDİ

Alanyaspor - Galatasaray maçının ardından Kayserispor - Fenerbahçe maçına atan Alper Ulusoy, kritik maçta verdiği kararlar ile Fenerbahçe camiasının büyük tepkisini çekti. Karşılaşmanın ardından Ulusoy'un performansını değerlendiren maçın gözlemcileri Ulusoy'a kırık not verdi.

4 HAFTA DİNLENDİRİLECEĞİ ÖĞRENİLDİ

Maçın gözlemcisinin yanı sıra Merkez Hakem Kurulu yetkilileri de Alper Ulusoy'a kırık not verirken; tıpkı daha önce bir süre dinlendirilen Halis Özkahya, Hüseyin Göçek ve Serkan Çimen gibi Ulusoy'un da 4 hafta dinlendirileceği öğrenildi.