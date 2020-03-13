Almanya ve Portekiz'de maçlar şifresiz yayınlanacak

Tüm dünyada hızla yayılan koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'nın çeşitli ligleri durdurulurken, bazı liglerde ise futbol faaliyetleri seyircisiz bir şekilde devam ediyor.

Futbol maçlarını ertelemeyen ancak karşılaşmaların seyircisiz olarak oynanmasına karar veren Almanya ve Portekiz'de yayıncı kuruluşlar, birlik ve beraberlik mesajı vererek mücadeleleri şifresiz olarak yayınlayacaklarını duyurdu.

GÖZLER BEINSPORTS'TA

Almanya Bundesliga'nn yayıncısı SKY, koronavirüs sebebiyle seyircisiz olarak oynanacak karşılaşmaların yayınlarının şifresiz olacağını belirtti.

Alman SKY'ın ardından Portekiz Ligi'nin yayıncısı Sport TV de bir açıklama yaparak, 2 hafta boyunca maçların şifresiz yayınlanacağını duyurdu.

Açıklamasında insanların karantina altında ve evlerinde de rahatça maç izlemeleri için böyle bir karar aldıklarını belirten Sport TV yetkililerinin ardından ülkemizde de gözler, yayıncı kuruluş Beinsports'a çevrildi.

FUTBOLSEVERLER BU KARARI BEKLİYOR

Dün yapılan açıklama ile futbol maçlarının bir süre seyircisiz olarak devam edeceğinin belirtilmesi üzerine futbolseverler, yayıncı kuruluş Beinsports'tan benzer bir karar beklemeye başladı.

Sosyal medya hesapları üzerinden Almanya ve Portekiz'deki yayıncı kuruluşların davranışlarını takdir eden taraftarlar, Beinsports'tan gelecek haberi beklediklerini de belirtti.