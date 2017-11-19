Göztepe 4 haftadır kazanamıyor

Sezona 2-2'lik Fenerbahçe beraberliğiyle başladıktan sonra Kayserispor'a 1-0 yenilen Göztepe, daha sonra oynadığı 4 maçı da kazandı. Sarı-kırmızılı ekip, galibiyet serisinin ardından Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu.

Sekizinci haftada deplasmanda Antalyaspor'u 3-1 yenen Göztepe, daha sonra oynadığı 4 maçta ise galibiyet alamadı. Aytemiz Alanyaspor'la 3-3 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, Kasımpaşa ve Beşiktaş'a 3-1'lik skorlarla yenilirken, dün de Bursaspor karşısında sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı.

İKİNCİ KEZ GOL ATAMADI

Süper Lig'in ikinci haftasında 1-0 yenildiği Kayserispor maçında gol sevinci yaşayamayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezon ikinci kez bir müsabakada gol atamadı.

Bursaspor karşısında ilk 11'de şans bulan Tanju Kayhan, bu sezon ligde ilk maçına çıktı. Oyuna sonradan dahil olan Sabri Sarıoğlu ise ilk kez yedek soyundu.