Göztepe, Agbenyenu'yu transfer etti

Transferde ameliyat olan Traore'nin yerine uzun süredir sol bek arayan Göztepe, önceki gün İzmir'e getirdiği Portekiz'in Sporting Lizbon takımından Lumor Agbenyenu'yu renklerine bağladı.

Portekiz'de Porto altyapısında görev aldıktan sonra Portimonense, Almanya'da 1860 Münih forması da giyen Abnenyenu, bu sezonun ilk yarısında Lizbon'da biri Portekiz Kupası, biri de ligde olmak üzere iki müsabakada şans buldu.

Gana Milli Takımı'nın Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde de forma giyen Agbenyenu'nun lisansı Portekiz Federasyonu'ndan onay belgesi gelmesinin ardından çıkacak.