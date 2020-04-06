1 Ronaldinho'dan hapishanede ailesine videolu mesaj Sahte pasaport düzenlediği gerekçesiyle Paraguay'da tutuklanan Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho, hapishaneden ailesine ilk kez videolu mesaj gönderdi.

2 Göztepe, Alper ve Emre'nin peşinde Göztepe'nin, F.Bahçe'de beklentileri karşılayamayan Alper Potuk ile Deportivo'dan ayrılmak isteyen Emre Çolak'ı listesine aldığı öğrenildi.

3 Beşiktaş'ta yabancılar antrenman talebini geri çevirdi Beşiktaş'ın saha çalışmalarını yeniden başlatma kararı alması oyuncuların büyük çoğunluğu tarafından kabul görürken, yabancıların ağırlıkta olduğu bazı isimlerin ise bu fikre karşı olduğu öğrenildi.

4 Galatasaray'da Sekidika kiralık gidecek Galatasaray, devre arasında renklerine bağladığı Jesse Sekidika'yı, yeni sezonda bir takıma kiralayacak.

5 Rüştü Reçber taburcu edildi Koronavirüs testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi gören eski milli kaleci Rüştü Reçber, taburcu oldu.

6 Alex teknik direktörlüğe ilk adımını attı Antrenörlük eğitimine başlayan Alex de Souza'nın, lisansını aralık ayında alacağı öğrenildi.

7 Mehmet Demirkol: Şenol Güneş maaş almamalı Mehmet Demirkol, 'Milli takım teknik direktörü maaşında indirime gidecek' şeklinde çıkan haberler hakkında konuştu. Demirkol, "Alma kardeşim bir sene de. Seneye yeniden oturur konuşursun" dedi.

8 Selçuk antrenör ekibine katılacak Sezon sonunda jübile yapacak olan Selçuk İnan'ın, Galatasaray'da kalmaya devam edeceği öğrenildi. İnan, Terim'in yardımcılığını yapacak.

9 Sabri Sarıoğlu üçüncü kez baba oluyor Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla hamile olduğunu duyurdu.