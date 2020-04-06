Göztepe, Alper ve Emre'nin peşinde

Göztepe yönetimi, koronavirüs nedeniyle liglere verilen arada, önümüzdeki sezonun planlamasını yapmaya başladı.
Orta saha bölgesine transfer yapmayı planlayan İzmir ekibinin listesinde, Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan Alper Potuk ile İspanya'da mutsuz olan Emre Çolak yer alıyor.
GÖZLER ALPER'DE
Son 1 yıldır gelen teklifleri beğenmeyen Alper'in, bu kez nasıl bir karar vereceği merak ediliyor.
EMRE DÖNMEK İSTİYOR
İspanya İkinci Ligi'nde düşmeme mücadelesi veren Deportivo'da kalmak istemeyen Emre Çolak'ın ise Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı öğrenildi.
Önümüzdeki günlerde bu transferlerle ilgili yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.