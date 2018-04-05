Göztepe Başkanı, Fikret Orman'a cevap verdi

Spor Toto Süper Lig'de cumartesi günü Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Göztepe'nin başkanı Mehmet Sepil, siyah-beyazlıların başkanı Fikret Orman'ın oyuncuları Demba Ba ile ilgili ifadelerine tepki gösterdi.

BU SÖZLERİNE İNANMAK İSTEMEDİM

Fikret Orman'ın yaptığı, "Demba Ba çok önemli bir oyuncu. Demba Ba'nın kontratı bitiyor ve önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta oynamasını istiyorum" sözlerine cevap veren Sepil, "Fikret Orman'ın bu sözlerine inanmak istemedim. Ancak bant kaydını dinleyince üzüldüm. Bu cümleler Göztepe'yi, Beşiktaş'ı, Tamer Tuna'yı ve Demba Ba'yı zor durumda bırakabilir. İki takımın maçından 48 saat önce karşı takımın santraforunu istemek yanlış. Futbolu gelişmiş ülkelerde böyle bir açıklama yapılabilir mi? Türk futbolu adına üzgünüm" dedi.

SEBA YAŞASAYDI NE DÜŞÜNÜRDÜ

Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'nın bugün doğum günü olduğunu hatırlatan Mehmet Sepil, "Fikret Orman'ın bu açıklamaları Türk futboluna büyük katkılar koymuş Süleyman Seba'nın doğum gününde yapıldı. Sayın Seba yaşasaydı ne düşünürdü? Bunu Beşiktaşlıların takdirine bırakıyorum. Böylesine önemli bir karşılaşma öncesi ortalığı germenin bir anlamı yoktu. Fikret Orman, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı. Yapılan toplantılarda Türk futbolunun marka değerini artırma konusunda görüş bildirdik. Ancak ardından bu açıklamalar geldi" diye konuştu.