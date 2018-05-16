Göztepe Başkanı: Kazanmak için oynayacağız

Mehmet Sepil, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bornova Stadı yapıldığından beri tüm maçlarını burada oynadıklarını, fazla seyirci için Atatürk Stadı'na gitmeyeceklerini daha önce de söylediğini anımsattı.

ŞAMPİYONLUK YARIŞI BİZİ İLGİLENDİRMEZ

Mehmet Sepil, Galatasaray maçının ligi altıncı sırada bitirmeleri açısından önemli olduğunu dile getirerek, "Ayrıca yendiğimiz maçtan para kazanıyoruz. Her maça aynı düşünceyle çıkıyoruz. Konyaspor maçında aynı şeyi yaptık. Kimin şampiyon olduğu bizim işimiz değil. Biz şampiyonu tayin etmek için çıkmayacağız, her maçta olduğu gibi sahaya yenmek için çıkacağız." diye konuştu.

Göztepe'den çıkan teknik direktör Fatih Terim'in kulüpleri için de bir değer olduğuna işaret eden Sepil, "Şu anda Göztepe'nin bu maçlarla ilgili yaptıklarımızı iyi anlıyordur ve hak veriyordur. Fatih hocayla maç biter 15 gün sonra bir araya geliriz. İstanbul'da yenildiğimiz maçtan sonra kendisini aradım, 'gelmek için bula bula bizim maçı mı buldun' dedim. Karşılıklı güldük." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, 19 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da Bornova Stadı'nda oynanacak Göztepe-Galatasaray maçı için saat 15.00'te satışa çıkan biletler tükendi.