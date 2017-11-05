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Göztepe-Beşiktaş maçının 11'leri

Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

Göztepe-Beşiktaş maçının 11'leri
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Göztepe-Beşiktaş - CANLI SKOR

Spor Toto Süper Ligi'nin 11. haftasında Beşiktaş, Göztepe'ye konuk olacak.

Ligde 4 haftalık puan kaybını 10. haftada Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yenerek sonlandıran siyah-beyazlı takım, 14 yılı aşkın süre sonra karşılaşacağı Göztepe'yi de mağlup ederek, zirve takibini sürdürmeyi amaçlıyor.

Bornova Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak olan Göztepe-Beşiktaş müsabakasını hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

İŞTE İLK 11'LER

Göztepe: Beto, Sabri, Kadu, Leo, Traore, Selçuk, Castro, Gouffran, Halil, Tayfur, Ghilas 

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Talisca, Quaresma, Babel, Cenk Tosun

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