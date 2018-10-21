Göztepe evinde Beşiktaş'ı devirdi

Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Göztepe'ye konuk oldu. İzmir'deki zorlu mücadeleyi 2-0'lık skorla ev sahibi ekip kazandı. 4 as futbolcusu eksik olan siyah-beyazlılar, Galatasaray'ın 2 puan kaybettiği haftada büyük bir fırsatı tepti.
İLK YARIDA OĞUZHAN PENALTI KAÇIRDI
Beşiktaş, Göztepe deplasmanında sahaya sakat olan Ljajic, Pepe ve Adriano'nun yanı sıra kırmızı kart cezalısı Vida'dan yoksun çıktı.
İlk yarının en önemli pozisyonu 19. dakikada yaşandı. Beşiktaş'ın atağında hakem Fırat Aydınus, VAR'ın yardımıyla penaltı noktasını gösterdi. Siyah-beyazlı ekipte topun başına gelen Oğuzhan Özyakup kaleci Beto'yu geçemedi ve penaltıyı kaçırdı. İlk yarı 0-0 sona erdi.
GÖZTEPE KAZANMAYI BİLDİ
İkinci yarıda maçın üstünlüğünü eline alan İzmir ekibinin golleri peş peşe geldi. Önce 51. dakikada Jerome ardından 60. dakika Reis'in golleriyle Göztepe 2 farklı üstünlüğü yakaladı.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Göztepe sahasında Beşiktaş'ı yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu sonucun ardından Göztepe puanını 15'e çıkarırken, Beşiktaş ise 15 puanda kaldı.