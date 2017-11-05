Göztepe-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

Bornova Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak olan Göztepe-Beşiktaş müsabakasını hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

Ligde 4 haftalık puan kaybını 10. haftada Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yenerek sonlandıran siyah-beyazlı takım, 14 yılı aşkın süre sonra karşılaşacağı Göztepe'yi de mağlup ederek, zirve takibini sürdürmeyi amaçlıyor.

İKİ OYUNCU CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlı takımda Göztepe karşılaşması öncesi iki oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sezon başından bu yana üçer sarı kart gören Dusko Tosic ve Gary Medel, aynı durumla karşılaşırsa 12. haftadaki Teleset Mobilya Akhisarspor maçında cezalı duruma düşecek.

MONACO MAÇINDA 4 SAKAT VERDİ

Beşiktaş'ta, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Atiba Hutchinson, Dusko Tosic, Tolgay Arslan ve Gökhan Gönül'ün tedavileri sürüyor. Bu oyuncuların durumuna göre teknik direktör Şenol Güneş, karşılaşmanın ilk 11'ini belirleyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Göztepe: Beto Sabri Kadu Kosanovic Traore Selçuk Rotman Tayfur Castro Scarione Ghilas

Beşiktaş: Fabri Gökhan Pepe Tosic Adriano Quaresma Atiba Oğuzhan Talisca Babel Cenk