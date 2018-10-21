Göztepe-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bornova Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Milli maç arasına 8. haftada Atiker Konyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak giren siyah-beyazlı ekipte, sakatlığı bulunan Adriano Correia görev yapamayacak.
Sırbistan Milli Takımı kampında sakatlandığı için İstanbul'a erken dönerek tedavisine başlanan Adem Ljajic'in durumu ise belirsizliğini koruyor. Ljajic'in durumuna maç saatinde karar
MUHTEMEL 11'LER
Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Reis, Kadu, Halil, Alpaslan, Borges, Yasin, Castro, Jerome
Beşiktaş: Karius, Gökhan, Medel, Roco, Caner, Atiba, Necip, Quaresma, Oğuzhan, Babel, Love