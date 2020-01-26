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Göztepe-Beşiktaş maçının ilk 11'leri

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile Göztepe karşı karşıya geliyor.

| Haber Merkezi
Göztepe-Beşiktaş maçının ilk 11'leri
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Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Göztepe deplasmanına konuk oluyor.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek'in yardımcılıklarını Serkan Ok ve Esat Sancaktar yapacak. Saat 16:00'da başlayacak ve Göztepe'nin yeni stadının ilk maçı olacak karşılaşma BeinSports'tan naklen yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİK ÇOK

Zorlu maç öncesi Beşiktaş'ta birçok eksik var. Kart cezalısı Muhammed Elneny'nin yanı sıra Adem Ljajic, Gökhan Gönül, Pedro Rebocho, Dorukhan Toköz ve Jeremain Lens maç kadrosuna alınmadı. Ev sahibi ekipte ise Andre Poko ve Wallace Reis sakatlığı nedeniyle oynayamayacak.

İLK 11'LER 

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Borges, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Jerome

Beşiktaş: Karius, Douglas, Vida, Ruiz, Rıdvan, Atiba, Necip, Diaby, N'Koudou, Boyd, Burak

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