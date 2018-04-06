Göztepe, Beto'nun sözleşmesini uzattı

Süper Lig ekibi Göztepe, tecrübeli kaleci Beto'yla yola devam etme kararı aldı.
14 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselen Göztepe kalesini, Portekizli kaleci Beto'yla güçlendirmişti. Tecrübeli filebekçi özellikle bu sezonun ilk yarısında ortaya koyduğu performansla, göz doldurdu. İzmir ekibiyle masaya oturan Beto, yeni sözleşme imzaladı.
2020 YILINA KADAR UZATILDI
Portekiz Milli Takımı'nın kalesini de koruyan Göztepe'nin kalecisi Beto'nun sözleşmesi uzatıldı. Süper Lig'deki performansıyla göz dolduran Beto’nun sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesi 2020 yılına kadar uzatıldı.
AÇIKLAMA YAPILDI
Göztepe’den yapılan yazılı açıklamada, “Futbol A Takımımızın kalecilerinden Beto'nun sözleşmesi 31.05.2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgisine sunarız” ifadeleri yer aldı.